Суд заблокировал сайт проекта Навального «Умное голосование»

Таганский суд Москвы заблокировал сайт проекта Алексея Навального «Умное голосование» за нарушение правил хранения персональных данных. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно исковому заявлению Роскомнадзора, на сайте Навального отсутствует возможность не соглашаться на обработку персональных данных, и пользователь не знает, как сайт распоряжается предоставленной информацией.

Во время заседания представитель Навального заявил, что при запуске проекта на сайте могли быть нарушения, однако все они уже устранены, поэтому блокировать сайт или вносить его в реестр нарушителей не имеет смысла.

Ранее сайт по требованию Роскомнадзора внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и заблокировали.

По словам представителя ведомства, на сайт Навального пожаловались некие граждане, которые заметили, что их персональные данные обрабатывают без их согласия, при этом имена этих людей не назывались. В Роскомнадзоре также заявили, что на сайте отсутствует прописанная политика конфиденциальности, а сами данные граждан хранятся за рубежом, что противоречит закону.

Навальный объявил о запуске проекта «Умное голосование» в конце ноября. Проект должен объединить усилия оппозиции и выбрать сильных кандидатов, которые составят конкуренцию «Единой России» на региональных выборах.

«Сами партии не могут договориться и выставлять единого кандидата против «Единой России». Зато об этом можем договориться мы. Мы разные, но у нас одна политика — мы против монополии «Единой России». Все остальное — математика. Если мы все поступим по-умному и проголосуем за сильнейшего из кандидатов, то он выиграет, а единоросс — проиграет», — объяснял Навальный.

По словам политика, команда проекта, основываясь на результатах предыдущих выборов в регионе и текущих социологических опросах, будет определять наиболее сильного кандидата, а затем предложит избирателям, зарегистрировавшимся на сайте, отдать за него свой голос.