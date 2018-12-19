Двоих жителей Иркутска осудили на 2 и 3 года колонии за производство и сбыт «Боярышника» с метанолом

Свердловский районный суд Иркутска приговорил к 3 годам колонии строгого режима и 2 годам колонии общего режима двух мужчин по обвинению в производстве и сбыте контрафактных спиртосодержащих жидкостей, в том числе и «Боярышника» (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК), говорится на сайте прокуратуры.

Их имена в сообщении не приводятся, но в карточке заседания на сайте суда есть упоминание о Романе Иванове и Александре Окуневе, отмечает «Медиазона». Расследование их дела закончилось в октябре: по версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года они купили спиртосодержащую жидкость с метиловом спиртом в составе, из которой сделали контрафактный спиртовой лосьон «Боярышник».

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутской области более 120 человек отравились «Боярышником», в котором был метанол, из них 76 скончались. По подозрению в производстве, распространении и хранении концентрата задержали более 20 человек.

В феврале этого года вынесли приговоры владелице торговой точки Елене Бакотиной и продавщице Олесе Вегер. Бакотина получила четыре года колонии, Вегер — три. В октябре вину признали еще несколько фигурантов дела, в том числе Рахман Мехдиев, которому принадлежал павильон, где торговали «Боярышником».