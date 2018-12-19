В Петербурге активистку Дину Гарину приговорили к обязательным работам за оскорбление сотрудников Центра «Э»

В Санкт-Петербурге мировой судья судебного участка №199 приговорила водителя троллейбуса и активистку Дину Гарину к 180 часам обязательных работ по делу об оскорблении сотрудников Центра по противодействию экстремизму. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов.

Гарину признали виновной в оскорблении двух сотрудников Центра «Э» (статья 319 УК), но в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности суд освободил активистку от обязательных работ.

Напомним, что Гарину обвиняли в том, что 15 марта 2015 года в Петербурге на Марсовом поле на согласованном митинге против политических репрессий она, используя громкоговоритель, выступила с публичной речью с резкой критикой сотрудников Центра «Э».

Сначала дело завели по части 1 статьи 282 УК РФ за возбуждение ненависти в отношении социальной группы «сотрудники Центра по противодействию экстремизму». В словах Гариной следователи нашли «негативные оценки, умаляющие человеческое достоинство, дискредитирующие профессиональную компетенцию и деловую репутацию».

Затем состав преступления переквалифицировали на оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ), хотя срок привлечения к уголовной ответственности по нему истек.

В агусте этого года предприятие «Горэлектротранс» без претензий к выполнению обязанностей и дисциплине уволило Дину Гарину с должности водителя троллейбуса. Это произошло после того, как МВД велело не допускать ее к «работам, непосредственно связанным с обеспечением транспортной безопасности».

Адвокат заявил, что планирует обжаловать увольнение в судебном порядке.

В 2016 году Кировский суд Петербурга приговорил Гарину к условному сроку за сообщение в группе «Русские в СПб» во «ВКонтакте». В сообщении суд увидел разжигание ненависти к национальной группе. Судимость была погашена.