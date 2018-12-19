Госдума приняла закон о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК). Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента.

Поправки в Уголовный кодекс предложил внести президент России Владимир Путин. В частности, он заявил о необходимости дополнить часть 1 статьи 282 УК: ответственность за экстремизм в интернете и СМИ будет наступать только если это нарушение совершено более одного раза в течение года.

Наказание за первое нарушение этой статьи будет заменено административным «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Административное наказание за экстремизм будет предусматривать штраф в размере от десяти тысяч до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток.

«Принятие этих поправок – пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях», — заявил на заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма», — приводил пресс-секретарь презиеднта Дмитрий Песков слова Путина. «Проявление маразма таким образом исправляется, — добавил от себя Песков, — Вызвано это тем, что закон был составлен таким образом, что зачастую граждане это делали без какого-то злого умысла, и сами не отдавали себе в этом отчет».

В разговоре с «Новой» эксперты отмечали, что частичной декриминализации статьи 282 не достаточно, поскольку за репосты в соцсетях пользователи привлекаются также по статьям о публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК) и об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК). Согласно статистике центра «Сова», по 282-ой статье в прошлом году осудили 571 человека, а по 280-ой — 170.

При этом эксперты ожидали пересмотра уже вынесенных приговоров по статье 282 УК: «Срок давности привлечения к административной ответственности — один год, то есть для большинства не будет и административки», — писал руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков.