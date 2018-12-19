ФСБ отчиталась об убийстве в Ставрополе боевиков «Исламского государства»

Сотрудники спецназа Федеральной службы безопасности убили в Ставрополе нескольких членов «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации), готовивших теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Точное число погибших боевиков не приводится. В ФСБ утверждают, что те первыми начали стрелять по ним во время задержания и были убиты ответным огнем.

В отношении боевиков было возбуждено дело по статьям о подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК), организации террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и незаконном ношении оружия (ч. 2 ст. 222 УК).

Напомним, в конце октября ФСБ сообщила о задержании в Татарстане 18 человек, сторонников «Исламского государства»: одного из участников группы взяли в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах. Лидером ячейки был житель города Набережные Челны, уже имевший судимость за пропаганду идеологии ИГ.

Осенью ФСБ также неоднократно отчитывалась о задержании сторонников ИГ, собиравших пожертвования на его работу. Ведомство сообщало о раскрытии ячейки в Томской области в октябре, а позже — о задержании в Московском регионе, Дагестане и Ингушетии семерых человек, впоследствии их арестовал суд в Москве.

Их обвиняют в том, что они предлагали пользователям соцсетей пожертвовать на строительство мечетей и помощь малоимущим мусульманам, а фонды «Мухаджирун» и «Сальсабиль» обналичивали полученные деньги и отправляли их боевикам, всего около 38 миллионов рублей.