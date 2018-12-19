Вместо Жозе Моуринью тренером «Манчестер Юнайтед» назначили норвежца Уле Гуннар Сульшера

И.о. главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» вместо Жозе Моуринью, который накануне покинул этот пост, назначили норвежца Уле Гуннар Сульшера. Об этом сообщается в твиттере клуба.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 19, 2018

Сульшер будет исполнять обязанности главного тренера как минимум до конца сезона 2018/19, уточнили в команде. В тренерский штаб Сульшера вошли Киран Маккенна, Майк Фелан и бывший игрок клуба Майкл Каррик.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в зачете Английской премьер-лиги. Клуб отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 19 очков.

Жозе Моуринью, уволенный 18 декабря, возглавлял «Манчестер Юнайтед» с мая 2016 года. Под его руководством в сезоне 2016-2017 клуб выиграл Кубок лиги, Лигу Европы и суперкубок Англии.

Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» на позиции нападающего в 1996-2007 годах, после чего тренировал резервный состав команды. В январе 2011 года он стал главным тренером норвежского клуба «Молде».