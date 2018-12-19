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Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза

Спорт

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко покинул свой пост. Об этом сообщается в твиттере РФС.

Временно исполняющим обязанности президента РФС будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

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Как сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев, что на 22 февраля 2019 года назначена дата проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС в связи с письменным заявлением Мутко о сложении полномочий президента РФС

До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента РФС

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Мутко возглавлял РФС с апреля 2005-го по ноябрь 2009 года, а затем с сентября 2015-го по декабрь 2017-го года. Он приостановил свою деятельность на посту президента РФС на время разбирательства в международном Спортивном арбитраже иска о своем отстранении от посещения Олимпиад.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил ему посещать мероприятия Олимпиады в качестве официального лица. По версии организации, Мутко был причастен к существовавшей в России допинговой системе. Россия эти обвинения отрицала.

Теги:
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