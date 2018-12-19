Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко покинул свой пост. Об этом сообщается в твиттере РФС.

⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k — РФС (@official_rfs) December 19, 2018

Временно исполняющим обязанности президента РФС будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

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Как сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев, что на 22 февраля 2019 года назначена дата проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС в связи с письменным заявлением Мутко о сложении полномочий президента РФС

До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента РФС

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005-го по ноябрь 2009 года, а затем с сентября 2015-го по декабрь 2017-го года. Он приостановил свою деятельность на посту президента РФС на время разбирательства в международном Спортивном арбитраже иска о своем отстранении от посещения Олимпиад.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил ему посещать мероприятия Олимпиады в качестве официального лица. По версии организации, Мутко был причастен к существовавшей в России допинговой системе. Россия эти обвинения отрицала.