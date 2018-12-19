Памела Андерсон попросила Владимира Путина помочь со спасением косаток и белух из Приморья

Зоозащитница Памела Андерсон попросила российского президента Владимира Путина остановить вылов косаток и белух, которых отправляют на продажу в китайские океанариумы. Об этом говорится на сайте фонда Памелы Андерсон.

«Я пристально слежу за тем, как развивается эта ситуация, и надеюсь, что эти потрясающие млекопитающие скоро будут выпущены из «китовой тюрьмы», а этот ужасный бизнес уйдет в историю», — заявила Андерсон.

В Кремле сообщили, что Путин пока не ознакомился с обращением зоозащитницы. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что губернатору Приморского края Олегу Кожемяко уже передали просьбу разобраться в ситуации.

Ранее шесть общественных организаций выразили недоверие следователю, который занимается расследованием дела о незаконном отлове 11 косаток и 90 белух, находящихся в бухте Средняя Приморского края.

До этого Ленинский районный суд Владивостока наложил арест на всех животных в рамках дела о незаконном вылове биологических ресурсов организованной группой (ч. 3 ст. 256 УК). После этого Южно-Сахалинский городской суд признал незаконным положительное заключение экспертизы, которую провел департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу, на вылов косаток в 2018 году.

Напомним, о том, что косаток и белух планируют продать Китаю, где они будут выставлены в океанариуме, сообщала «Новая газета». По информации газеты, примерная стоимость сделки составляет около 19 млн рублей. При этом экологи и зоозащитники утверждают, что отлов животных был незаконным, а после того, как косаток и белух поймали, они содержатся в неприемлемых условиях.