Рабочие московского хлебозавода «Черкизово», объявившие голодовку из-за задержки зарплат, записали обращение к Путину

Сотрудники московского хлебозавода «Черкизово», объявившие голодовку, рассказали в обращении к президенту Владимиру Путину о задержках зарплат на предприятии. Ролик они опубликовали на YouTube, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал передать его Путину, сообщает ТАСС.

Зарплату, начиная с августа, не получают уже больше ста рабочих хлебозавода (по данным Следственного комитета, общая сумма задолженности как минимум 100 сотрудникам превышает 10 миллионов рублей). Задержки с выплатами были и раньше, однако они не превышали нескольких месяцев, говорили сотрудники завода Business FM.

Из-за этого более 50 рабочих решили с 14 декабря объявить голодовку, впоследствии к ним присоединились сотрудники других заводов, входящих в их холдинг, сейчас в акции принимают участие около 140 человек. 15 декабря СК объявил скрывшегося директора «Черкизово» Яна Соловьева в розыск, против него заведено дело о задержке зарплат свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК)

Завод «Черкизово» входит в торговый дом «Настюша», который производит около 60% всего хлеба в Москве. В феврале Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом, а в августе владельца «Настюши» Игоря Пинкевича арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере из-за проблем со строительством жилых комплексов «Царицыно» и «Царицыно-2».

В конце ноября столичная прокуратура завела уголовное дело против руководства ТД «Настюша» — также из-за невыплат денег сотрудникам (задолженность превышает 80 миллионов).