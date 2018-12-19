Суд приговорил водителя автобуса, въехавшего в толпу у станции метро «Славянский бульвар», к четырем годам колонии

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у метро «Славянский бульвар», к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Виктора Тихонова признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ожидается, что позже суд примет решение по гражданским искам о компенсации морального и физического вреда, которые были поданы потерпевшими и родственниками погибших.

Напомним, 25 декабря 2017 года автобус въехал в подземный переход станции метро «Славянский бульвар», в результате произошедшего четыре человека погибли, 11 человек пострадали.

Тихонов не признал свою вину. По его словам, он хотел уступить место другому автобусу, но у машины отказали тормоза. По данным следствия, автобус был исправен.