Госдума приняла закон об отмене национального роуминга

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории России, сообщается в карточке на сайте парламента. В случае его одобрения президентом, он вступит в силу с 1 июня.

Закон обязывает операторов сотовой связи устанавливать одинаковые тарифы вне зависимости от того, работает он в том регионе, где находится абонент или нет. При этом входящие звонки от абонентов, находящихся за пределами России, остаются платными.

Региональные сотовые операторы выступали против этой реформы системы роуминга. «Они однозначно будут терять в деньгах. До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов во время путешествий своих абонентов», — рассказывал «Коммерсанту» представитель регионального оператора «Мотив».

При этом операторы «большой четверки» — МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 — не имеют собственных сетей в Крыму. В конце сентября их оштрафовали на 750 тысяч рублей за несвоевременное исполнение законодательства о внутрисетевом роуминге, который появляется в другом регионе, но в сети одного оператора.