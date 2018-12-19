Памфилова обратилась в Генпрокуратуру из-за «каруселей» на выборах в Балашихе

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке в связи с нарушениями и фальсификациями на выборах в подмосковной Балашихе, которые обнаружила «Новая газета». Об этом сообщает Интерфакс.

6 декабря рабочая группа Центризбиркома ездила в Балашиху для проверки фактов о «каруселях» во время единого дня голосования в Балашихе, упомянутых в материале «Новой».

«На мой непросвещенный взгляд, там действительно вопиющие нарушения»,— заявила глава ЦИК, отметив, что заказчики и организаторы нарушений должны быть наказаны. «Пока мы не доведем эту ситуацию до ума, мы не отстанем», — добавила Памфилова.

Напомним, в начале декабря «Новая газета» опубликовала расследование о масштабных фальсификациях на выборах губернатора Подмосковья в Балашихе, где более 300 человек участвовали в «каруселях» и вбросах при содействии более 200 членов избирательных комиссий и наблюдателей. 9 сентября выборы выиграл Андрей Воробьев. В Балашихе он получил самый высокий в области результат.

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 11 декабря пообещал, что даст поручение главе СКР Александру Бастрыкину изучить видеоматериалы с фальсификациями на выборах губернатора Московской области.