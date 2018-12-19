Илон Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Предприниматель Илон Маск показал, как машина Tesla проехалась по первому в мире подземному скоростному тоннелю длиной примерно 2 км. Трансляция презентации велась на сайте компании The Boring Company.

The Boring Company Loop system pic.twitter.com/xVpDHzZKXB — The Boring Company (@boringcompany) December 19, 2018

Тоннель располагается, как выразился Маск, под «чьим-то задним двором» в гуще жилого квартала Лос-Анджелеса на глубине 9 метров. Попасть в него можно на специальном лифте.

Для проезда по этому тоннелю Tesla оснастили специальными выдвижными боковыми колесами. В результате машина набрала скорость 65 км/ч, а дорога заняла 1,5 мин. По словам журналиста Associated Press, который присутствовали во время презентации, автомобиль сильно трясло, так что одного из гостей укачало.

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В будущем ожидается, что по тоннелю можно будет ездить со скоростью 240 км/ч. Для этого придется «переобуть» машину на колеса, пригодные для езды по такой дороге, что обойдется в 200-300 долларов.

Известно, что строительство этого тестового сегмента тоннеля обошлось в 10 млн долларов. «Во всех тоннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов», — рассказал Маск.

Напомним, в июне The Boring Company выиграла тендер на строительство высокоскоростной подземной дороги из международного аэропорта О’Хара до центра города.

В новой транспортной структуре будут использоваться беспилотные одиночные вагоны на 16 человек. Они будут ездить по специальным тоннелям со скоростью 160 км/ч и отправляться каждые полминуты. При таком способе передвижения от аэропорта до центра города можно будет добраться за 12 минут, сейчас дорога на метро занимает 40 минут.

Компания также планировала строительство вакуумного поезда (Hyperloop) по маршруту Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон, однако пока получило только «устное согласие» от правительства США.

Согласно концепции проекта, отсутствие встречного сопротивления воздуха и трения рельсов позволит развивать скорость до 1100 км/ч при минимальных затратах энергии. Однако пока реального воплощения этих идей нет.