Суд в Забайкалье сократил тюремный срок экс-сотруднику СИЗО, осужденному за пытки заключенных

Забайкальский краевой суд утвердил обвинительный приговор двум сотрудникам СИЗО № 1 Читы за пытки заключенных, смягчав одному из них наказание на 1,5 года. Об этом «Новой газете» сообщил юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Речь идет об Алексее Кондратьеве, ранее получившего 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Условный срок в 4 года для второго осужденного Булата Содномова суд оставил без изменений. Обоим также запретили работать в госструктурах в течение двух лет.

«Теперь, после того, как приговор вступил в законную силу, мы подготовим иск к Минфину России о компенсации морального вреда за преступные действия сотрудников следственного изолятора», – сказал говорит представитель потерпевшей стороны юрист Роман Сукачев.

Ранее Ингодинский районный суд Читы признал Кондратьева и Содномова виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК). Прокуратура запрашивала для них 6,5 лет колонии и пять лет условного срока соответственно.

По данным следствия, в декабре 2016 года в следственном изоляторе № 1 Читы Кондратьев и Содномов потребовали от заключенных из отряда хозяйственного обслуживания СИЗО дополнительно очистить помещение. Они отказались.

Тогда, как сообщали в прокуратуре, работники СИЗО нанесли одному из осужденных сильный удар кулаком в грудь, а второго ударили в живот.

«Не ограничившись этим, оба сотрудника продолжили его избиение, нанося удары руками и ногами, обутыми в берцовые сапоги, по голове и телу потерпевшего», – уточнили в прокуратуре.