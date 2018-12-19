Депутаты спустя семь лет приняли закон об ответственном отношении к животным. Он запрещает контактные зоопарки и отстрел бездомных собак

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении проект закона об ответственном обращении с животными, который прошел первое чтение еще в 2011 году, говорится в его карточке на сайте нижней палаты.

Законопроект запрещает убийство животных «под каким бы то ни было предлогом», в том числе и отстрел бездомных животных. Их отлов также будет регламентирован: его будет необходимо снимать на камеру, а позднее размещать информацию о животных, попавших в приюты.

После его вступления в силу будет также запрещено содержать контактные зоопарки в торговых центрах и ресторанах, а также держать диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях или садовых участках.

Помимо этого, в документе прописаны правила выгула животных, в том числе опасных пород собак. Согласно предлагаемому закону, выгуливать их можно будет только на специально отведенных для этого площадках, а от хозяев потребуют убирать за своими животными.

Напомним, законопроект «Об ответственном обращении с животными» внесли в Госдуму осенью 2010 года, в первом чтении его приняли в марте 2011-го. Планировалось, что второе чтение пройдет в июне прошлого года, однако тогда его решено было перенести и в итоге оно состоялось накануне — спустя семь лет после первого чтения.

С требованием принять законопроект не раз выступали зоозащитники. Так, с начала ноября 2017 года они стали проводить голодовку у здания Госдумы, при этом полиция неоднократно задерживала их.