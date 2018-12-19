Власти Перми заключили договор о ремонте арт-объекта «Счастье не за горами» за 285 тысяч рублей. Но его отреставрировали уже две недели назад

Власти Перми заключили 17 декабря контракт с единственным поставщиком на ремонт арт-объекта «Счастье не за горами», хотя о его восстановлении местные власти отчитались еще 5 декабря. Соотвествующие документы на сайте госзакупок обнаружило издание «Открытые медиа».

Фото реставрации с сайта администрации города Пермь/ Виталий Кокшаров

Чиновники оценили ремонт арт-объекта в 285 тысяч рублей, из которых на «строительные работы» выделили 224 тысячи рублей, остальные деньги понадобились для оплаты труда и монтажные работы. При этом в МВД сумму ущерба от действий вандалов, повредивших памятник, оценивали в 45 тысяч рублей.

В сообщении на сайте администрации от 5 декабря говорится, что для ремонта арт-объекта была использована влагостойкая фанера, толстостенные металлические трубы, которые прикрепили к бетонному ограждению набережной при помощи распорных анкеров, очищенных и покрашенных заново.

Исполняющий обязанности директора муниципального учреждения культуры «Городской центр охраны памятников» города Андрей Васильев, который указан контактным лицом, в разговоре с «Новой» заявил, что не уполномочен отвечать на вопросы СМИ. Газета обратилась в пресс-службу администрации за разъяснением ситуации.

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был поврежден в начале ноября. Художник Алексей Илькаев (Sad Face) заменил слово «счастье» на слово «смерть». Он наклеил новые буквы поверх старых, а «лишние» буквы оторвал или закрасил белым цветом. Свой поступок художник объяснил «творческим переосмыслением» арт-объекта.

Арт-объект "Счастье не за горами" в Перми превратили в "Смерть не за горами" pic.twitter.com/r7BX1mPyRA — Виталий С. (@vits2014) October 11, 2018

После этого полиция возбудила уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК), фигурантом которого стал Илькаев, а мировой судья судебного участка №1 Ленинского района Перми оштрафовал художника на 15 тысяч рублей.