Депутаты ужесточили условия содержания осужденных по статьям о терроризме

Госдума приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов об ужесточении условий содержания осужденных по статьям Уголовного кодекса террористической направленности, а также для последователей «идеологии терроризма», заподозренных в ее пропаганде среди сокамерников.

Так, первый проект дает возможность судье назначать отбывание части срока наказания не в исправительной колонии, а в тюрьме для осужденных, в том числе, по ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 206 (захват заложника) и ст. 360 Уголовного кодекса (нападение на лиц или учреждения под международной защитой).

В случае с осужденными по еще ряду статей, судья будет обязан назначать им не менее года в тюрьме: в их числе ст. 205 (теракт), 205.1 (содействие терроризму), чч. 2–4 ст. 206 (захват заложника с отягчающими обстоятельствами), ст. 277–279 (посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж), ст. 281 (диверсия), ст. 361 (акт международного терроризма).

Второй запрещает досрочный перевод осужденных по террористическим статьям из тюрем в исправительные колонии даже если у них есть положительные характеристики, а третий разрешает ФСИН произвольно выбирать место отбывания наказания, если «имеется информация об их приверженности идеологии терроризма, исповедовании, пропаганде или распространении ими такой идеологии».

Напомним, о необходимости организовать отдельное содержание лиц, отбывающих наказание за общеуголовные преступления, от осужденных за терроризм в конце октября говорил президент России Владимир Путин, а в ноябре пакет законопроектов уже внесли в Думу. 12 декабря его приняли в первом чтении, а 18 декабря – во втором.