В СПЧ создали комиссию по контролю за правоохранительными органами. Она займется проблемой пыток в полиции и колониях

В рамках Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) создали постоянную комиссию по контролю за правоохранительными органами, сообщил в своем telegram-канале руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков.

«Причины – растущий общественный резонанс пыток, многолетний опыт работы "Комитета против пыток" и "Агоры" по этой теме, а также по личной просьбе из спецприемника от Льва Пономарева», – объяснил он.

Председателем новой комиссии стал глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин. В разговоре с «Новой газетой», он отметил, что комиссия не будет работать непосредственно с сообщениями о пытках: «Это явно не наша функция. Более того, мы с этой функцией, безусловно, не справимся».

Каляпин предположил, что комиссия должна будет работать с информацией «о неадекватной реакции государства» на сообщения о пытках. По его словам, она будет контролировать ситуацию, «в том числе разбираясь в причинах и условиях, которые способствовали совершению преступлений».

Глава «Комитета против пыток» также рассказал, что алгоритм работы комиссии будет разработан на ее первом заседании. «Я надеюсь на помощь коллег-юристов, которые у нас в СПЧ есть, да и не только юристов. Нам, может, даже не юристы нужны больше, – объяснил он. Есть явная проблема, на мой взгляд, в том, чтобы с юридического языка эту проблему несрабатывания механизмов, которые есть в госаппарате, перевести на нормальный человеческий язык, чтобы об этом рассказать людям понятно, эмоционально, и на что-то их сподвигнуть».

Каляпин добавил, что идея создания комиссии возникла в 2012 году, но тогда она не была реализована. «Мы были еще малоизвестными людьми, новыми членами СПЧ и проблема не была, скажем так, сформулирована, озвучена да и, наверное, стояла не так остро», – сказал он.

Ранее в СПЧ рекомендовали Минюсту и МВД дополнить Уголовный кодекс России наказанием за пытки. В совете объяснили, что такая мера нужна, чтобы привести российское законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Члены СПЧ констатировали, что в последнее время в СМИ и социальных сетях участились сообщения о случаях насилия и бесчеловечного обращения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а по количеству заключенных на 100 тыс. жителей Россия находится на 14 месте в мире и на 1 месте в Европе.