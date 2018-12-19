В Литве задержали оппозиционера по подозрению в шпионаже в пользу России

Правоохранительные органы Литвы задержали оппозиционера, экс-председателя «Социалистического народного фронта» Альгирдаса Палецкиса, потому что заподозрили его в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на генпрокурора Эвалдаса Пашилиса.

Генпрокурор Литвы уточнил, что Палецкис находится под стражей с октября этого года, помимо него задержаны еще несколько человек, среди которых есть один россиянин. Однако сколько именно человек задержали, он не уточнил.

Источники Delfi утверждают, что оппозиционера задержали с поличным. Собеседники издания заявляют, что он занимался сбором информации по заказу российских спецслужб. Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в разговоре с РБК уточнила, что целью задержанных было повлиять на политические процессы в Литве.

«С этой целью вербуются лица, которые могут напрямую или через посредников формировать программы или структуру политических партий, пользуясь различными медийными каналами, содействовать укреплению мягкой силы России в стране», — сказал Яунишкис.

18 декабря на сайте российского посольства в Литве сообщалось о задержании россиянина Валерия Иванова. Об Иванове известно, что в 2016 году его допрашивали о событиях 13 января 1991, когда произошло столкновение литовцев с советскими войсками. При этом Иванов в 1997 году был осужден на год за клевету на жертв событий 1991 года.

Напомним, в феврале этого года Генпрокуратура Литвы рассказала об аресте троих человек в декабре 2017 года, которых подозревают в сборе информации по заданию российских спецслужб. Сообщалось, что один из арестованных работал в ВВС Литвы, два других раньше служили в Вооруженных силах страны.