Суд продлил до 20 марта арест четырем фигурантам дела о пытках в ярославской ИК-1

Зыбин, Морозов, Микитюк и Андреев на заседании 19 декабря. Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой газеты»

Фрунзенский районный суд продлил до 20 марта арест четырем фигурантам дела о пытках над заключенным Евгением Макаровым в ярославской ИК-1. Накануне суд оставил в СИЗО до той же даты еще десятерых обвиняемых.

На заседании 19 декабря обсуждалось продление меры пресечения для начальника 4-го отряда отдела по воспитательной работе ИК-1 Алексея Микитюка, младших инспекторов группы надзора отдела безопасности ИК-1 Алексея Андреева и Александра Морозова, а также младшего инспектора дежурной смены ИК-1 Андрея Зыбина.

Алексей Андреев. Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой газеты»

На заседании во Фрунзенском районном суде Ярославля. Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой газеты»

Дело о пытках над заключенными в ярославкой исправительной колонии №1 возбудили после публикации 20 июля в «Новой газете» записи избиения заключенного Евгения Макарова в июне прошлого года, которую добыли юристы фонда «Общественный вердикт».

В начале августа «Новая» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

Сейчас в деле о пытках четыре эпизода: они касаются событий в июле 2016 года, а также феврале и июне 2017 года в ИК-1, а также избиения Евгения Макарова в декабре прошлого года ИК-8, куда его вскоре перевели. Потерпевшими, помимо Макарова, также проходят Степан Нуждин, Артур Гукосян, а также заключенные Тарновский и Николаев.

Всего по делу проходят 15 сотрудников ФСИН, один из них находится под домашним арестом (заместитель начальника ИК-1 Иван Калашников), остальные 14 — в СИЗО. Всех фигурантов дела обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК).