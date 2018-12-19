Курс евро превысил 77 рублей впервые с начала ноября

Курс евро поднялся выше 77 рублей, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Последний раз курс европейской валюты превышал отметку в 77 рублей 9 ноября этого года.

По данным на 16:39 мск, курс евро вырос на 72 копейки и составляет 77,15 рублей. Доллар также вырос на 40 копеек и стоит 67,68 рублей.

Интерфакс сообщает, что, по данным экспертов, падение рубля связано с ожиданием решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Он огласит решение по ставке и макроэкономические прогнозы в 22:00 мск.

Большинство экономистов полагают, отмечает агентство, что ключевая ставка будет увеличена в четвертый раз в этом году — на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,50% годовых. По мнению трейдеров (лиц, действующих на рынке по собственной инициативе), вероятность подобного шага со стороны ФРС США составляет более 75%.