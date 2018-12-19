Суд оштрафовал главреда moloko plus за неповиновение полицейским, сорвавшим презентацию его альманаха

Советский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал главного редактора издания moloko plus Павла Никулина на тысячу рублей по статье о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП), сообщает «Медиазона» со ссылкой на самого журналиста.

Издание отмечает, что ни Никулин, ни его адвокат Алексей Матасов на заседании не присутствовали. Защитник в разговоре с «Медиазоной» заявил, что вынесение решения по статье 19.3 КоАП без присутствия самого Никулина является незаконным.

«Это обязательное требование. Раз по этой статье предусмотрено такое наказание, как арест, он (Никулин — ред.) должен участвовать», — сказал Матасов изданию. Адвокату о вынесении судом решения сообщили 18 декабря, когда он участвовал в другом процессе.

Напомним, в сентябре на презентации альманаха moloko plus в нижегородском баре «Подсобка» были задержаны трое журналистов издания — главный редактор Павел Никулин, авторы Софико Арифджанова и Михаил Шубин, а также три посетителя мероприятия. Изъятые на презентации выпуски альманаха, а также книги владельцев бара были отправлены на экспертизу. Никулин был задержан за якобы отказ показать документы полицейским.

Главреда moloko plus приговорили к двум суткам ареста по статье 19.3 КоАП, но отпустили в зале суда, так как его задержали 16 сентября, и он уже отбыл положенный арест. Впоследствии данное решение суда отменили, сообщала «Медиазона», а дело было направлено на пересмотр. Повторное заседание несколько раз переносили, потому что Матасов не мог присутствовать на нем.

В Краснодаре перед презентацией альманаха moloko plus в июле Арифджанову и волонтера Культурного Центра «Типография» Анастасию Кхухуренко задержали люди в штатском, а затем неизвестный с криком «Хэллоу, Украина!» распылил двоим журналистам издания в глаза перцовый баллончик.

В начале сентября в Петербурге клуб, в котором планировалось провести презентацию, отказался принимать мероприятие из-за давления правоохранительных органов, а на саму презентацию 9 сентября, по словам журналистов, пришли трое сотрудников ФСБ.