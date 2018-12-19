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Суд оштрафовал главреда moloko plus за неповиновение полицейским, сорвавшим презентацию его альманаха

Общество

 

Советский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал главного редактора издания moloko plus Павла Никулина на тысячу рублей по статье о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП), сообщает «Медиазона» со ссылкой на самого журналиста. 

Издание отмечает, что ни Никулин, ни его адвокат Алексей Матасов на заседании не присутствовали. Защитник в разговоре с «Медиазоной» заявил, что вынесение решения по статье 19.3 КоАП без присутствия самого Никулина является незаконным. 

«Это обязательное требование. Раз по этой статье предусмотрено такое наказание, как арест, он (Никулин — ред.) должен участвовать», — сказал Матасов изданию. Адвокату о вынесении судом решения сообщили 18 декабря, когда он участвовал в другом процессе. 

Напомним, в сентябре на презентации альманаха moloko plus в нижегородском баре «Подсобка» были задержаны трое журналистов издания — главный редактор Павел Никулин, авторы Софико Арифджанова и Михаил Шубин, а также три посетителя мероприятия. Изъятые на презентации выпуски альманаха, а также книги владельцев бара были отправлены на экспертизу. Никулин был задержан за якобы отказ показать документы полицейским. 

Главреда moloko plus приговорили к двум суткам ареста по статье 19.3 КоАП, но отпустили в зале суда, так как его задержали 16 сентября, и он уже отбыл положенный арест. Впоследствии данное решение суда отменили, сообщала «Медиазона», а дело было направлено на пересмотр. Повторное заседание несколько раз переносили, потому что Матасов не мог присутствовать на нем.  

В Краснодаре перед презентацией альманаха moloko plus в июле Арифджанову и волонтера Культурного Центра «Типография» Анастасию Кхухуренко задержали люди в штатском, а затем неизвестный с криком «Хэллоу, Украина!» распылил двоим журналистам издания в глаза перцовый баллончик.

В начале сентября в Петербурге клуб, в котором планировалось провести презентацию, отказался принимать мероприятие из-за давления правоохранительных органов, а на саму презентацию 9 сентября, по словам журналистов, пришли трое сотрудников ФСБ.

Теги:
штрафы, нижний новгород, moloko plus, em
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