В Германии арестовали россиянина за продажу оборудования для аэрокосмической отрасли в обход санкций

В Германии сотрудники таможенной службы Штуттгарта по борьбе с контрабандой задержали 68-летнего россиянина Владимира Д. по подозрению в экспорте товаров двойного назначения в Россию, 18 декабря его арестовали по решению суда, сообщается на сайте немецкой генпрокуратуры.

По версии следствия, с 2014 по 2018 годы он продавал в Россию изостатические прессы на общую сумму в 1,712 миллионов евро, которые могут, в частности, использоваться при повторном сжатии заготовок в аэрокосмической промышленности.

Поскольку экспорт в Россию товаров двойного назначения запрещен санкциями, ему приходилось представлять немецким властям поддельные документы о поставках и скрывать получателей, считают правоохранительные органы. Ему может грозить наказание до 5 лет лишения свободы.

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Представители российского генконсульства во Франкфурте-на-Майне рассказали ТАСС, что уже направили в прокуратуру запрос для установления личности задержанного и выяснения деталей дела.