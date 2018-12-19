Верховный суд Греции решил выдать обвиняемого в мошенничестве россиянина Винника Франции

Верховный суд Греции решил выдать Франции россиянина Александра Винника, экстрадиции которого также добиваются Россия и США из-за обвинений в киберпреступлениях. Об этом сообщил ТАСС.

Таким образом, судьи отклонили апелляцию стороны защиты о решении нижестоящего суда о выдачи россиянина Франции. При этом его экстрадиции добиваются Россия и США.

Сам Винник заявил, что он является «политическим заключенным», которого используют как «разменную монету». В знак протеста против экстрадиции во Францию он держит голодовку уже 24 день. По его словам, он готов прекратить ее, если Верховный суд решит выдать его в Россию. При этом окончательное решение о выдаче Винника должен принять министр юстиций Греции или руководство страны.

Власти Франции подозревают Винника в мошенничестве и отмывании денег. По их мнению, россиянин похищал личные данные граждан, а затем возвращал их за деньги. В июле Городской суд Салоников согласовал его выдачу французской стороне.

При этом в сентябре Совет судей города Салоники постановил выдать Винника России по запросу Генпрокуратуры, которая счиатет его причастным к хищению 600 тысяч рублей и мошенничестве на 700 млн рублей. Крмое того, Верховный суд Греции одобрял экстрадицию Винника в США, где его обвиняют в отмывании 4 млрд долларов.