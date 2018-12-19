Трамп заявил о победе США над «Исламским государством» в Сирии

США победили в Сирии «Исламское государство» (организация запрещена и признана террористической в России). Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил у себя в твиттере.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

При этом источники The Wall Street Journal, CNN, The Washington Post, Reuters, AFP и Bloomberg утверждают, что США выводит своих военных со всей территории Сирии. По данным СМИ, всего там сейчас находится 2 тысячи военных. Позже официальный представитель Белого дома подтвердил, что США полностью выводят свои войска из Сирии.

Собеседники The Washington Post утверждают, что решение о выводе военных связано с заявлением турецкого президента Реджепа Эрдогана о планах начать военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии.

При этом в декабре 2017 года Трамп во время речи о принятии оборонного бюджета также заявлял о победе в Сирии и Ираке над «Исламским государством».

О том, что ИГ побеждено в Сирии утверждала и Россия. Соответствующее заявление было сделано 6 декабря 2017 года, через три дня о победе над террористами заявили власти Ирака. На фоне этих заявлений глава французского МИД Жан-Ив ле Дриан сказал, что он удивлен присвоением победы России над ИГ, так как, по его мнению, террористов вытеснили силы коалиции.

После этого, 11 декабря Путин приказал начать вывод российской группировки войск из страны. В марте 2016 года Путин распорядился начать вывод «основной части» российской военной группировки с территории Сирии.