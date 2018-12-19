Британский коронер: информатор по «делу Магнитского» Александр Перепеличный «вероятнее всего» умер естественной смертью

Российский бизнесмен и информатор по «делу Магнитского» Александр Перепеличный, скончавшийся в Великобритании в 2012 году, «вероятнее всего» умер от синдрома внезапной смерти при аритмии. Об этом заявил британский коронер Николас Хилльярд, ведущий разбирательство по делу о смерти бизнесмена, передает Sky News.

«Я не могу полностью исключить того, что он мог быть отравлен, но сейчас нет прямых доказательств того, что Перепеличный был убит», — сказал он.

По словам коронера, в желудке Перепеличного не найдено следов ни одного из известных ядов, в том числе гельземиума, но нельзя исключить, что его могли отравить неким новым веществом, не оставляющим после себя следов.

Напомним, российский бизнесмен Александр Перепеличный умер в 2012 году во время пробежки возле своего дома в графстве Суррей в Великобритании. По официальной версии, он умер от внезапной остановки сердца в возрасте 43 лет. Дело получило развитие лишь спустя три года: по требованию страховой компании, где Перепеличный незадолго до смерти застраховал свою жизнь, были проведены посмертные тесты. Результаты токсикологической экспертизы показали наличие в организме следов гельземиума — азиатского растения, являющегося природным ядом.

Перепеличный был информатором фонда Hermitage Capital, возглавляемого Биллом Браудером, на основе сведений которого швейцарская прокуратура возбудила дело об отмывании денег, выведенных из российского бюджета налоговиками и чиновниками. Кроме того, погибший бизнесмен имел коммерческий спор с гражданином России Дмитрием Ковтуном, обвиняемым прокуратурой Великобритании в причастности к отравлению бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

В ноябре 2018 года российская Генпрокуратура заявила, что за отравлением Перепеличного и Магнитского стоит Уильям Браудер и возбудила против него дело о создании преступного сообщества.