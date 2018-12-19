В украинской колонии погиб воевавший в ЛНР россиянин. В Луганске говорят о пытках, на Украине — о несчастном случае

В исправительной колонии №40 в украинском городе Дрогобыч Львовской области скончался россиянин Валерий Иванов, осужденный за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили ТАСС в российском посольстве на Украине, не указав других подробностей.

Первыми о его смерти сообщили в ЛНР: 18 декабря представительница самопровозглашенной республики в Контактной группе Ольга Кобцева заявила, что Иванов «был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев» через несколько дней.

При этом в прокуратуре Дрогобыча украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой рассказали, что Иванов скончался в результате несчастного случая: 9 декабря он решил заменить перегоревшую лампочку в комнате отдыха, залез на складную лестницу и упал на спину, ударившись затылком о мусорное ведро. После этого он сразу скончался, утверждают украинские власти.

Иванова задержали в Станице-Луганской в ​​августе 2015 года. На допросе он рассказал, что приехал из Архангельска «помогать “ЛНР” бороться с фашистским режимом», а также что до этого воевал в двух чеченских кампаниях — «пошел добровольцем через военкомат».