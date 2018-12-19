Краснодарский суд отменил решение об аресте на 14 суток адвоката Беньяша

Краснодарский краевой суд отменил решение об аресте на 14 суток адвоката Михаила Беньяша по административному делу о неповиновении полицейскому (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). На сайте суда сообщается, что решение было вынесено 14 декабря, на это обратила внимание «Медиазона».

Как рассказал Беньяш изданию, речь идет об административном протоколе, который на него составили 9 сентября, когда по всей России в единый день голосования прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Тогда адвоката задержали, он рассказывал, что его и женщину-свидетеля избили в салоне полицейского автомобиля, у них также отобрали телефоны и личные вещи.

«Это, конечно, очень важное событие, но я не уверен, что его стоит воспринимать как благоприятное. Надо читать решение, что там написано. Если там прекращение обусловлено тем, что уголовное деяние поглощает административное, то в этом нет ничего позитивного. Обвинение лишь формирует искусственно таким образом еще одного доказательство по делу, это плохо», — сказал Беньяш «Медиазоне».

Ранее о прекращении административного дела в отношении адвоката ходатайствовала прокуратура. «Это общепринятая практика и системная проблема. Следователям не хватает часов, которые ему выделяют, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела. Поэтому они арестовывают людей по сфальсифицированным административным делам, и пока человек находится под стражей, на него формируют материал для уголовного дела»,– рассказывал Беньяш «Новой».

Напомним, адвоката повторно задержали 23 сентября за несколько часов до освобождения из спецприемника, где тот отбывал 14 суток административного ареста после задержания 9 сентября.

28 сентября его арестовали на два месяца, против него возбудили два уголовных дела — по статьям о «применении насилия к представителю власти» (ч.1 ст. 318 УК — по версии следствия, Беньяш три раза ударил полицейского в лицо, а также укусил за руку) и о «воспрепятствовании правосудию» на заседании 6 мая (ч.1 ст. 294 УК). В октябре Краснодарский краевой суд постановил отпустить его из-под ареста под залог в 600 тысяч рублей.

12 декабря стало известно, что Следственный комитет по Краснодарскому краю прекратил дело против Беньяша по статье о воспрепятствовании правосудию и предъявил ему обвинение в применении насилия к полицейскому.