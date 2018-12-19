Минюст пригрозил петербургскому центру по борьбе с ВИЧ «Действие» внесением в реестр иноагентов

Управление Минюста по Санкт-Петербургу по результатам плановой проверки составило акт о признании НКО-«иностранным агентом» петербургского «Центра социально-информационных инициатив „Действие“», занимающегося профилактикой эпидемии ВИЧ. Об этом в фейсбуке сообщил его директор Валерий Созаев.

При этом «Действие» пока что не был внесен в реестр НКО-«иноагентов». Материалы проверки сейчас находятся на рассмотрении в Минюсте России, уточнили «Новой» в пресс-службе министерства.

Позднее Созаев рассказал «Новой», что «Действие» через российский Открытый институт здоровья населения получало финансирование от Глобального фонда на проведение форума «Здоровье ЛГБТ-сообщества» и еще нескольких конференций. От дальнейших комментариев он отказался. В пресс-службе Минюста также не ответили на вопрос о политической деятельности организации.

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Центр «Действие» появился в Санкт-Петербурге в ноябре 2013 года и был зарегистрирован в 2014-м году. Он занимается защитой интересов ЛГБТ-сообщества, профилактикой эпидемий ВИЧ, СПИДа,гепатита, а также инфекций, передающихся половым путем у мужчин, практикующих секс с мужчинами.

В начале сентября Минюст предложил обязать НКО согласовывать с властями программы по профилактике ВИЧ-инфекции, которые финансируют из-за границы или проводятся при участии иностранных источников. Согласно предложению министерства, если организация проведет несогласованное мероприятие, ей грозит ликвидация.