NYT сообщила о получении «Яндексом» доступа к данным пользователей Facebook. В обеих компаниях это опровергли

Социальная сеть Facebook в течение многих лет предоставляла примерно 150 технологическим компаниям данные пользователей без их согласия, в том числе российскому «Яндексу», сообщает New York Times.

Представители соцсети изданию эту информацию опровергли, в «Яндексе» ТАСС сказали, что с 2015 года перестали получать информацию о пользователях из стран СНГ на основе соглашения, подписанного в 2014 году и действовавшего около года. В компании отметили, что в том документе речь шла лишь об информации, находящейся в открытом доступе.

NYT утверждает, что между Facebook и некоторыми компаниями было заключено специальное соглашение, которое оказалось в распоряжении издания. Газета также сообщает о записях 2017 года с внутренней системы компании, в которых также говорится о соглашениях.

По данным издания, в частности, система Microsoft Bing получила доступ к именам практически всех друзей пользователей, хотя они на это не давали согласия, Amazon – к именам и контактной информации из списков друзей пользователей, Netflix, Yahoo! и Spotify могли читать личные сообщения пользователей соцсети.

«Обмен был призван принести пользу всем. Стремясь к взрывному росту, Facebook получил больше пользователей, увеличив свои доходы от рекламы. Компании-партнеры получили элементы, чтобы сделать их продукты более привлекательными», – утверждает NYT.

В Amazon, Microsoft и Yahoo сказали NYT, что использовали данные надлежащим образом, но отказались подробно обсуждать детали соглашения с Facebook.

Директор соцсети по вопросам конфиденциальности и публичной политики Стив Саттерфилд сообщил изданию, что ни одно из соглашений компании не нарушает неприкосновенности частной жизни пользователей. По его словам, в соглашениях было требование к компаниям о соблюдении политики Facebook.

Напомним, весной 2018 года произошел скандал, связанный с утечкой данных пользователей компании. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, собрала данные миллионов пользователей соцсети. Из-за этого Facebook впоследствии оштрафовали на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов).