США внесли в санкционный список подозреваемых в отравлении Скрипалей

Министерство финансов США внесло в санкционный список имена 18 россиян, среди них подозреваемые в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов и Александр Петров. Документ опубликован на сайте Минфина.

Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, в которых говорится, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги. В документе Минфина США Боширов и Петров указаны как Анатолий Чепига и Александр Мишкин соответственно.

В санкционный список также попали четыре российские компании. В частности, в нем значится «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Среди лиц, попавших под санкции, Елена Хусяйнова, которой 19 октября Министерство юстиции США предъявило обвинения из-за ее предполагаемого участия в заговоре c целью вмешательства в промежуточные выборы в США, прошедших в ноябре. Минюст назвал ее бухгалтером «Проекта Лахта», который, по информации ведомства, финансировали компании Пригожина, а Хусяйнова якобы регулярно запрашивала у них деньги.

Минфин США также сообщил о планах в течение 30 дней снять санкции с компаний «Евроcибэнерго», En+ и «Русал», владельцем которых является российский бизнесмен Олег Дерипаска. При этом сам он останется под санкциями.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания считает, что к инциденту причастны сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России Руслан Боширов и Александр Петров. Россия все обвинения отрицает.