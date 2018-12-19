В Роскомнадзоре попросили МВД проверить статью издания «Батенька, да вы трансформер» об употребляющей героин женщине

Роскомнадзор попросил МВД проверить статью издания «Батенька, да вы трансформер», в которой рассказывается о женщине, употребляющей героин. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя ведомства Вадима Ампелонского.

Речь идет о материале под названием «Героин — собственность модели», в которой рассказывается про женщину, которая, как утверждается в статье, употребляет героин в течение десяти лет. Материал был опубликован 18 декабря.

После проверки МВД должно предоставить экспертное заключение, на основе которого будет принято решение о блокировке сайта «Батенька, да вы трансформер». Ампелонский отметил, что статья была обнаружена Роскомнадзором после ее публикации с помощью автоматической системы мониторинга. По его словам, на материал поступают жалобы.

В частности о подачи жалобы на статью «Батеньки» в Роскомнадзор сообщила экс-заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева в своем telegram-канале.

В 2017 году с сайта издания по требованию ведомства удалили текст «Каково быть наркоторговцем», в котором рассказывалось о студенте, делающем тайники с наркотиками в городе.

В мае 2015 года сайт издания заблокировали из-за теста «Помогите Яровой найти наркотики». Поводом для публикации был законопроект депутата Ирины Яровой об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.