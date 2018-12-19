Минфин США снимет санкции с «Русала» и En+ через 30 дней

Минфин США через 30 дней снимет санкции с компаний «Евроcибэнерго», En+ и «Русал», владельцем которых является российский бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом говорится в официальном письме Минфина, направленном в Конгресс.

При этом сам Дерипаска останется в санкционном списке. Его активы по-прежнему будут заблокированы. Минфин объясняет, что санкции с компаний будут сняты из-за снижения доли владения бизнесмена в компаниях и смены в En+ совета директоров. В частности доля Дерипаски в En+ будет снижена с 70% до 44,95%.

Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций Минфина США с 6 апреля. В мае бизнесмен согласился покинуть пост главы совета директоров «Русала» и снизить свою долю в En+ до 45%, передав акции ВТБ, чтобы американское ведомство сняло с компаний санкции.