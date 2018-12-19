Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову предъявили официальное обвинение в контрабанде

Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, задержанному российскими пограничниками при въезде в Крым, предъявили официальное обвинение в незаконном обороте оружия и незаконной передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 УК и ч.2 ст. 222.1 УК).

Сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю повторили версию, представленную суду во время ареста Бекирова. Согласно материалам дела, Бекиров, будучи в Крыму, передал некоему водителю такси, который сейчас участвует в деле в качестве засекреченного свидетеля обвинения под псевдонимом Карим Меметов, сумку с почти 12 кг тротила и почти 200 патронами калибра 9 мм с просьбой спрятать.

Следствие утверждает, что Бекиров встретился с Меметовым в мае 2018 года, передал ему сумку с взрывчаткой и патронами. Меметов спрятал сумку возле поселка Рисовое на севере полуострова, а потом, не дождавшись, что ее заберут, пришел в управление ФСБ и рассказал обо всем. Бекиров был задержан 12 декабря, на следующий день его арестовали до 11 февраля 2019 года.

«Сегодня в управлении ФСБ по Крыму Эдему Бекирову предъявили постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Ничего нового, по сравнению с подозрением и материалами, которые представила ФСБ для ареста. Но оно было еще менее конкретизировано», – рассказал адвокат международного объединения «Агора» Алексей Ладин.

Он отметил, что Бекиров также согласился сегодня на допрос, чтобы представить доказательства своей невиновности. «Он пошагово рассказал, где он находился в Крыму в ту поездку, – пояснил адвокат. Одну ночь ночевал у дочери, одну – у матери жены. Ездил в село к двоюродной сестре, всегда в сопровождении родственников. У него всегда был телефон с симкартой, специально купленной в Крыму. Сейчас этот телефон у дочери Бекирова».

По словам адвоката, защита ходатайствовала об изъятии телефона, а также о допросе дочери и об исследовании по сим-карте, чтобы установить местонахождение Бекирова во время пребывания в Крыму. «По нашему мнению, биллинг должен неопровержимо доказать, что Бекиров не мог этого сделать и не делал», – отметил Ладин.

Эдем Бекиров в настоящее время помещен в двухместную камеру спецблока Симферопольского СИЗО, где ему не оказывают медпомощь. Во время судебного заседания по избранию меры пресечения были представлены документы о том, что он является инвалидом 2-й группы, потерявшим ногу из-за диабета. Ему требуется перевязка дважды в день, которую в СИЗО предоставить не могли из-за отсутствия перевязочных материалов.

«Начальник медсанчасти СИЗО вчера заявил, что Бекирова осмотрит врачебная комиссия, в случае решения он будет вывезен в клинику и будет заявлено ходатайство об избрании ему другой меры пресечения, не связанной с нахождением под стражей», – рассказал Ладин.