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ФРС США повысила базовую процентную ставку в четвертый раз за 2018 год

Экономика

 

Федеральная резервная система (ФРС) США подняла базовую ставку на 0,25процентных пункта, до диапазона 2,25%-2,5%. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. 

В Комитете отметили, что повышение ставки связано с расширением экономической активности, условиями на рынке труда и инфляцией. Экономисты и эксперты ожидали подобного решения ФРС, сообщало РИА Новости. 

Отметим, что это четвертое повышение ставки с начала 2018 года. До этого регулятор поднял ее в сентябре также на 0,25% пункта. Больше до начала 2019 года ФРС процентную ставку поднимать не может. 

Теги:
сша, фрс сша, em
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