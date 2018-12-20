В Кремле готовы реагировать на «маразмы» закона о «неуважительном отношении» к власти

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин готов реагировать на проявление «маразмов», которые могут возникать при принятии законов о «неуважительном отношении» к власти. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью «России-1».

«Что касается правоприменительной практики разных законов, которые направлены на защиту чести и достоинства, основ государственности и так далее, то, безусловно, в тех случаях, когда это приводит к тем самым маразмам, о которых мы уже говорили, конечно, необходима реакция», — заявил Песков.

Он добавил, что реакция наступает после разговора Путина с представителями правоохранительных органов и правозащитниками, что бывало уже «неоднократно».

Ранее член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Верховский назвал «нелепым» законопроект о штрафах за «неуважительные публикации» в интернете в отношении власти.

«Это просто немыслимое дело. Конечно, можно сказать, что лучше, чтобы граждане выражались вежливо, а не в неприличной форме, но я не думаю, что это вообще мыслимо делать таким образом», — сказал Верховский.

Речь идет об инициативе сенаторов приравнять распространение в интернете материалов «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти к «мелкому хулиганству». Таким образом, в случае принятия этого законопроекта, будут введены штрафы от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.

По словам сенаторов, интернет — это «общественное пространство», где должны соблюдаться «правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам».