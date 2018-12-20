Путин отменил ряд запретов на получение политического убежища в России

В России отменили ряд запретов, которые действовали 20 лет на получение политического убежища в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, признаны устаревшими ограничения для тех, кто преследовался в родной стране за действия, которые в России признаны преступлениями, для лиц, находящихся осужденными или под следствием в России, и тех, у кого два гражданства.

Ограничения сняты для людей, которые прибыли из страны «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека» (закрытый список этих стран ежегодно составляет МИД России).

Кроме того, теперь попросить политическое убежище имеют права те, кто не может или не хочет возвращаться в свою родную страну по экономическим причинам, голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в этом месте жительства.

«События, происходящие в последнее время в мире, нарушения прав человека, притеснения журналистов и общественных деятелей вынуждают людей искать убежище за пределами стран их проживания», — говорится на сайте Кремля.

Там отмечается, что решения о выдаче политубежища будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом государственных интересов.

Напомним, 18 декабря депутаты в третьем чтении приняли закон, который регулирует нормы получения гражданства. В частности, парламентарии проголосовали за то, чтобы президент России получил право определять категории граждан, которые будут проходить упрощенную процедуру получения гражданства.

В тексте документа также шла речь об упрощенной процедуре для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию.

Президент и парламентарии не раз поднимали вопрос об изменении процедуры получения гражданства для украинцев. Володин уже поручал парламентариям разработать такие поправки в законодательство, чтобы украинцы, в том числе пострадавшие за веру, могли получать российское гражданство по упрощенной процедуре,