В Санкт-Петербурге осудили участника нападения на антифашиста Качараву

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к 1,5 года колонии общего режима причастного к нападению на антифашистов на Лиговском проспекте в 2005 году Александра Зенина. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Зенина признали виновным в разжигании ненависти с применением насилия к социальной группе антифашистов (пункт «а» части 2 статьи 282 УК в редакции Федерального закона от 2003 года). Подсудимый признал вину, дело слушалось в особом порядке.

В результате этого нападения погиб антифашист Тимур Качарава. По версии следствия, Зенин не знал о планах убить студента-антифашиста Тимура Качараву в отличие от главного фигуранта дела Александра Шабалина. Зенин ударил Качараву один раз ногой по голове после того, как Шабалин нанес студенту семь ножевых ранений.

Зенина задержали в поселке Песочный в феврале 2018 года спустя 12 лет по подозрению в убийстве и возбуждении вражды. Все это время мужчина жил в Санкт-Петербурге без регистрации. В окончательной редакции обвинения статья об убийстве отсутствует.

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13 ноября 2005 года на Лиговском проспекте на антифашистов Тимура Качараву и Максима Згибая было совершено нападение неонацистами. Последнего ранили в грудь, однако он успел вбежать в книжный магазин, что спасло ему жизнь. Згибая госпитализировали в тяжелом состоянии. Качарава умер на месте происшествия: у него на шее обнаружили несколько ударов ножом.

В декабре того же года шестерых соучастников признали виновными в хулиганстве и разжигании розни. На суде они рассказали, что накануне антифашисты напали на нацистский марш и побили участников, после чего неонацисты решили отомстить. Им назначили наказание в виде двух и трех лет лишения свободы, трое обвиняемых получили условный срок.

В 2007 году виновным в нанесении ранений Згибаю и Качараве признали 19-летнего Александра Шабалина, который был осужден на 12 лет тюремного заключения. Он вышел на свободу в прошлом году.