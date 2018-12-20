В Москве предложили увеличить вдвое штраф за неоплаченную парковку

Депутат Мосгордумы Татьяна Портнова предложила изменить размер штрафа за неоплаченную парковку в столице с 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте Мосгордумы.

По словам депутата, на данный момент размер штрафа «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности», а принятие данных мер позволит последовательно реализовывать госполитику.

Проект закона внесен на рассмотрение в Мосгордуму с пометкой «в первоочередном порядке». Изменения предлагается внести в «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

Напомним, в Москве с 15 декабря начали действовать новые тарифы платной парковки. На самых загруженных улицах стоимость парковки составляет до 380 рублей, а также плата взимается по воскресеньям. Время бесплатной остановки на территории всего города сокращено с 15 до 5 минут.

Подобные меры касаются районов возле Москва-Сити, Тверской улицы, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровки, Неглинной и Романова переулка. В нерабочее время (т.е. до 8 утра и после 21 часа) будет действовать тариф в 200 рублей. Номера таких зон начинаются с цифр 03 (окрашены в зеленый цвет).