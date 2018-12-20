РБК: госкомпании обяжут заправлять служебные машины газом

Правительство России прорабатывает вопрос об обязательном переходе компаний, у которых 50% акций принадлежит государству, на заправку служебных автомобилей газом. Об этом сообщило РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

Подготовить директивы о поэтапной закупке автомобилей и техники, использующей газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки уже поручили профильным ведомствам.

«Сроки их подготовки пока не обозначены, круг госкомпаний также еще не определен. Однако реализовать поручение нужно будет с 2019 по 2024 год», — говорится в публикации РБК.

Кроме того, по информации издания, РЖД поручено предусмотреть расходы на появление заправок с газомоторным топливом вдоль ж/д путей общего пользования для подвижного железнодорожного состава.

По данным Росстата, в 2017 году в России зафиксировано 323 заправки с компримированным газом, 22 заправки с криогазом и ни одной с СПГ. Более того, 281 заправка принадлежит «Газпром газомоторное топливо» (дочка «Газпрома»).