Промсвязьбанк начал готовиться к возможному отключению от Visa и Mastercard

Промсвязьбанк начал принимать меры на случай отключения от платежных систем Visa и Mastercard, сообщают «Ведомости».

Издание отмечает, что одна из мер – сокращение до минимума обеспечительных депозитов в пользу международных платежных систем Visa и Mastercard. Председатель правления Промсвязьбанка Петр Фрадков рассказал, что, несмотря на это, банк выполняет свои обязательства по обеспечительным депозитам.

«Провели работу с Visa и Mastercard – коллеги согласны и хотят продолжать работать с нами в прежнем режиме, – сказал он «Ведомостям». – Обеспечительные депозиты в платежных системах есть, в этом смысле мы все свои обязательства выполняем, но размер их мы снизили до минимального уровня. Мы не отменяем работу с Visa и Mastercard – пока что повода нет»

Промсвязьбанк, рассказал Фрадков, также сократил валютные активы с 17,5% до 6,8%, а пассивы — с 12,6% до 5,7%.

Председатель правления банка сообщил «Ведомостям», что у Промсвязьбанка «очень хорошие условия» в Национальной системе платежных карт (НСПК) и организация активно развивает систему «Мир», оператором которой является НСПК.

По словам источника издания в банковском секторе, в случае отключения Промсвязьбанка от международных систем, он не сможет вернуть свои депозиты.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Центральный банк (ЦБ) России рекомендовал малым банкам, которые работают с платежными системами через партнеров, найти запасных спонсоров, которые будут обслуживать карты при возникновении проблем. Несколько банкиров рассказали изданию, что регулятор страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от отключения от платежных систем Visa и Mastercard из-за возможных санкций США.

Летом 2014 года Visa и MasterCard перестали обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка) из-за американских санкций. Это подтолкнуло российские власти ускорить создание собственной платежной системы «Мир», которая начала работать в апреле 2015 года.