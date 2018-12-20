Экипаж МКС вернулся на Землю с уликами по делу о дыре в корпусе «Союза»

Российский космонавт Сергей Прокопьев​, а также астронавты Александр Герст из Европейского космического агентства и Серина Ауньен-Чэнселлор (NASA) вернулись на Землю с Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте «Роскосмоса».

С собой космонавт и астронавты доставили улики (образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности бытового отсека), которые приобщат к делу о появлении отверстия в корпусе «Союза».

Аппарат с уликами планируется опечатать и перевезти в Королев на предприятие-изготовитель — в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия». Однако сам отсек, в котором была обнаружена дырка, сгорел в плотных слоях атмосферы при возвращении на Землю. По информации источника РИА Новости, следственные органы и служба безопасности Роскосмоса через несколько дней возьмут показания по делу у Прокопьева.

Напомним, утечка воздуха на «Союзе», пристыкованном к МКС, произошла 30 августа. СМИ сообщали, что российские космонавты обнаружили в обшивке бытового отсека микротрещину, из-за которой давление на МКС начало медленно падать. После этого российские космонавты заделали отверстие герметиком.

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что в «Роскосмосе» в приоритетном порядке рассматривают версию о том, что отверстие в «Союзе» было намеренно просверлено американскими астронавтами. По их словам, действия американских астронавтов могли быть связаны с желанием скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Командир экипажа МКС американец Эндрю Фойстел эту версию отверг.

При этом источник РИА Новости утверждал, что причиной появления отверстия мог стать производственный брак. Однако глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о следах дрели в обшивке. В декабре Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что результаты исследований исследования улик могут быть засекречены.