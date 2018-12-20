Минздрав сообщил о снижении уровня младенческой смертности до исторического минимума

Минздрав зафиксировал снижение младенческой смертности в России до исторического минимума, сообщается на сайте министерства.

По его данным, за десять месяцев 2018 года этот показатель составил пять случаев на тысячу рождений. В сообщении министерства отмечается необходимость учитывать то, что на протяжении всей истории динамика этого показателя в разных регионах страны отличалась.

В Минздраве подчеркнули, что в 2017 году младенческая смертность повысилась в 23 регионах, но в восьми из них она была ниже среднего уровня по России. «В таких случаях рост показателя возможен не по причине существенного роста числа смертей, а по причине снижения числа рождений (так как показатель рассчитывается на тысячу родившихся) или же в связи с действием закона малых чисел, когда даже одна смерть увеличивает относительное число смертей», – объяснили в министерстве.

Ранее РБК сообщал, что Счетная палата отчиталась о различных медицинских показателях в российских регионах. По ее данным, за последние два года ни один субъект России не достиг всех установленных критериев качества медицинской помощи.

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень в разговоре с РБК отмечал, что в 19 регионах страны за 2017 год зафиксировали рост младенческой смертности по отношению к 2016 году. Больше всего младенческих смертей тогда произошло в Адыгее, где показатель в годовом выражении увеличился на 45,7%. Он вырос также в Мурманской и Новгородской областях на 38,5% и 31,8% соответственно.