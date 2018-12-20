Суд в Хабаровске приговорил к 18 годам колонии бойца ММА, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу

Хабаровский краевой суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК) чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает ТАСС.

Сторона обвинения просила 19 лет лишения свободы для Аллахверанова, его защита говорила о том, что его нужно приговорить к девяти годам лишения свободы.

Как отмечает РИА Новости, сторона защиты намерена обжаловать приговор. «Мы будем обжаловать этот приговор до последней инстанции. Мы считаем, что статью квалифицировали неправильно, будем добиваться переквалификации статьи на "умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"», — сказал адвокат Константин Лысенко.

Ранее ТАСС сообщал, что Аллахверанов частично признал свою вину и принес извинения и попросил прощения у родителей и родственников Драчева.

Напомним, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев погиб 20 августа 2017 года в результате черепно-мозговой травмы, которую он получил во время драки с Анаром Аллахверановым.

СМИ сообщали, что в связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении двоих сотрудников управления вневедомственной охраны войск Росгвардии. По версии следствия, утром 20 августа, когда около кафе «Галерея» в Хабаровске началась драка, охранник расположенного рядом торгового центра нажал тревожную кнопку. На место прибыли двое бойцов Росгвардии, но не остановили конфликт.

В сентябре 2017 года Аллахверанов сдался сотрудникам регионального управления ФСБ.