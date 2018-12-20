Bloomberg: Турция предложила передать американским ученым российскую систему ПВО С-400 для изучения

Турция предложила американским ученым изучить зенитные комплексы C-400, купленные у России, чтобы избежать санкций за сделку, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

США обеспокоены тем, что вместе с С-400 Турция также закупит и их истребители F-35: зенитная система, по мнению конгрессменов, сможет передать в Россию информацию о самолетах, которые были спроектированы в том числе и для ее обхода.

При этом Турция предлагает передать американским техникам российские ЗРК только в случае, если продажа ей зенитных систем Patriot все-таки состоится (ее блокировали в Конгрессе после ухудшения отношений между странами).

Так, 18 декабря сделку на 3,5 млрд долларов одобрил Госдепартамент США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что не видит проблем в договоре между Турцией и США, а также выразил уверенность, что Анкара не раскроет третьим сторонам данные об С-400.

Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов ЗРК С-400 на сумму около 2,5 млрд долларов в июле прошлого года, начало поставок ожидается уже летом 2019 года.