Флешки из березы, картины, посуда с гжельской росписью: РБК проанализировал предновогодние закупки госорганов

РБК проанализировал предновогодние закупки федеральных органов власти, а также госкорпораций и сообщил, что общая сумма соответствующих госзакупок составила более 141 миллиона рублей.

Больше всего средств, отмечает издание, на праздничные закупки потратит Управление делами президента — 35,9 млн рублей. Контракт на самую большую сумму (13,1 млн рублей) заключили на проведение новогоднего приема президента России Владимира Путина, который пройдет в Большом театре 27 декабря. Еще почти в 7 млн рублей обойдутся подарки для участников мероприятия: чайные наборы с гжельской росписью в подарочной упаковке.

Также, отмечает РБК, в Большом Кремлевском дворце пройдет праздничный концерт, стоимость которого составит 4,1 млн рублей. Помимо этого Управление делами президента закупит новогодние подарки с конфетами и расписные пряники. Также 11 млн планируют потратить на другую сувенирную продукцию и подарки.

Сумма предновогодних закупок Минобороны, сообщает издание, составит 27 млн рублей. Министерство планирует купить подарки для сотрудников и их детей, а также организует новогодние корпоративы. РБК отмечает, что большая часть закупок Минобороны закрыта по постановлению правительства «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны и безопасности государства».

Генпрокуратура на 25 млн рублей закупила сувениры, картины с изображением здания прокуратуры (3,7 тысячи рублей за штуку), подарочные часы и расписную посуду. Сумма предновогодних закупок Росгвардии составила 20,5 млн рублей, в основном эти средства потратят на новогодние подарки для детей.

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин рассказал РБК, что закупка производилась, исходя из приблизительной стоимости новогоднего набора, в который входят кондитерские изделия и игрушка, в тысячу рублей. Росгвардия закупила новогодние подарки ведомство закупило примерно для 20 тысяч детей сотрудников ведомства.

Минтранс закупил на 13,3 млн рублей шоколадные подарки для детей, билеты на новогодние представления и подарочные часы, МИД 12,1 млн рублей направил на празднование Нового года в Завидово, фуршет для дипломатов, книги для посетителей принадлежащего министерству загородного комплекса Moscow Country Club и детские подарки. Госдума и Совет Федерации потратят на Новый год 1,4 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно.

РБК отмечает, что среди предновогодних закупок нижней палаты парламента — флешки из карельской березы, икорницы с гжельской росписью, панно с изображением здания Думы, каменные и деревянные фигурки медведей. Совет Федерации же намерен приобрести чайные наборы двух видов.

Всего федеральные и региональные госструктуры потратят в 2018 году на новогодние мероприятия и подарки 4,6 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данныа Центре антикоррупционной политики партии «Яблоко».