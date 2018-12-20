Стоимость барреля Brent впервые с сентября прошлого года опустилась до 55 долларов

Цена на нефть марки Brent вновь обновила минимум этого года, достигнув уровня сентября 2017 года — 55 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне.

В ходе торгов стоимость барреля на минимуме составляла 54,66 долларов — 2,58 доллара (около 4,5%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. К 12:44 цена скорректировалась до 55,74 долларов за баррель. Нефть марки WTI также подешевела на 4,85% до 45,83 долларов.

Reuters называет две главные причины снижения цен на эталонные марки. Во-первых, это вчерашнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая подняла базовую процентную ставку до 2,25-2,5% а также пересмотрела прогнозы на 2019 год в сторону ухудшения: снизила оценки роста ВВП и потребительских цен, также предположила, что в следующем году будет два повышения ставки вместо трех.

Во-вторых, это отчет министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились всего на 497 тысяч баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 3 миллиона баррелей. При этом сокращение добычи нефти на 3% от уровня октября 2018 года, о котором договорились страны-ОПЕК+ и Россия, начнет исполняться лишь через месяц.