Роскомнадзор попросили заблокировать сайты Госдумы, «Единой России» и «Вестей.ру» по аналогии с «Умным голосованием» Навального

Глава компании Vee Security Александр Литреев обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать сайты партии «Единая Россия», издания «Вести.ру» и Госдумы, так как они, по его мнению, нарушают российское законодательство, как и сайт «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального, заблокированного ведомством ранее. Об этом Литреев сообщил в своем блоге.

«Умное голосование» было заблокировано 19 декабря. В Роскомнадзоре заявили, что ресурс нарушает требования закона «О персональных данных», условия использования Google Analytics и «Яндекс.Метрики». В ведомстве пояснили, что сайт должен уведомлять пользователей о сборе данных и получать их согласие на обработку, а ресурс этого не делал.

Литреев отметил, что на сайтах Госдумы, «Единой России» и «Вестей.ру» также используется «Яндекс.Метрика», но они не запрашивают у пользователей согласия на обработку данных. В связи с этим, считает он, эти ресурсы также должны быть заблокированы.

В Роскомнадзоре сообщали, что на «Умное голосование» пожаловались некие граждане, которые заметили, что их персональные данные обрабатывают без согласия, при этом имена этих людей не назывались. В ведомстве также заявили, что на сайте отсутствует прописанная политика конфиденциальности, а сами данные граждан хранятся за рубежом, что противоречит закону.

Напомним, Навальный объявил о запуске проекта «Умное голосование» в конце ноября. Проект должен объединить усилия оппозиции и выбрать сильных кандидатов, которые составят конкуренцию «Единой России» на региональных выборах.