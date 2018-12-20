Британский регулятор Ofcom обвинил RT в нарушениях при освещении отравления Скрипалей

Британский медиарегулятор Ofcom признал подразделение телеканала Russia Today виновным в нарушении правил вещания — в том числе и при освещении отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорится в отчете организации.

Всего Ofcom рассматривал выпуски новостных программ, вышедших с 17 марта по 4 мая, его комиссия увидела нарушения в 7 из 10 примерах. Регулятор сообщил, что уведомил телеканал о возможных санкциях, в числе которых штраф или отзыв лицензии на вещание.

Пресс-служба телеканала заявила, что решение Ofcom их «разочаровало»: «Большая часть расследований проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей.Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами <..> и всегда стремимся их соблюдать», — сообщили в RT.

В решениях по кейсам журналистов RT осуждают за выражение сомнения в позиции британского правительства об ответственности России за отравление Скрипалей, а также за недонесение его позиции. Помимо событий в Солсбери телеканал также осудили за выпуски о военном конфликте в Сирии и сюжет о националистах на Украине.

Среди эпизодов, в которых Ofcom не нашел нарушений, есть в том числе и интервью с отцом экс-агента ФСБ Александра Литвиненко в передаче Worlds ApaRT от 1 апреля. Хотя слова самого Вальтера Литвиненко вызвали сомнения у регулятора, он признал важным дать ему выразить свою позицию.