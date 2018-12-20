На Урале бывшего лейтенанта ФСБ приговорили к 24 годам колонии за убийство семерых человек

Уральский окружной военный суд приговорил бывшего лейтенанта управления ФСБ по Тюменской области Алексея Короткова к 24 годам колонии строгого режима в семи убийствах (ст. 105 УК), а также в 13 эпизодах разбойных нападений, хулиганства и похищения людей (ст. 126, 158, 159, 162, 166, 213 УК), сообщает РИА Новости.

По данным следствия, он действовал в составе банды из трех офицеров ФСБ, Короткова, прапорщика Евгения Гладких и капитана Владимира Гилева, полицейского Сергея Зозули и тренера ФСБ по самбо Александра Кобылина. Она с 2008 года по 2016 год пыталась взять под свой контроль бизнесменов в Тюменской области, занимавшихся теневым обналичиванием и выводом средств за границу.

Они запугивали местных предпринимателей, требуя у них за покровительство деньги, убивали таксистов, угоняя их машины, а также грабили дома бизнесменов, где ранее бывали с обысками.

Они также нападали и на случайных людей. Так, в деле есть эпизод, когда обвиняемые, в том числе и Коротков, в 2010 году застрелили таджикского рабочего на глазах у бизнесмена, потребовавшего у них деньги за невыполненную работу назад. Перед этим они переодели рабочего в деловой костюм и представили как посредника, которому они якобы передали деньги и который решил их присвоить.

Алексея Короткова судили в особом пордке, поскольку он был единственным членом банды, давшим признательные показания. Суд также лишил его звания лейтенанта запаса и обязал заплатить штраф в полмиллиона рублей.Остальные фигуранты дела либо отрицают свою вину, либо скрываются, либо умерли в СИЗО при невыясненных обстоятельствах.